American Independent Film Festival anunță un spectacol cinematografic vizual și muzical, în titluri noi semnate de trei dintre cei mai interesanți și originali regizori americani actuali. Vox Lux, în regia lui Brady Corbet cu Natalie Portman și Jude Law, Mandy, în regia lui Panos Cosmatos cu Nicolas Cage și Andrea Riseborough și The Mountain, de Rick Alverson, cu Jeff Goldblum si Tye Sheridan vor putea fi văzute în premieră în România, între 12 și 18 aprilie, în cadrul ediției a treia a festivalului.

„S-a născut o stea a apocalipsei" afirmă The New York Times despre Natalie Portman în rolul Celestei din

