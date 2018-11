Deși mămicile din Botoșani au avut oportunitatea de a naște sub apă, cererile din partea acestora au fost aproape inexistente.



Și având în vedere că nu au fost solicitări, conducerea Spitalului Județean Mavromati a renunțat la această metodă.





„Nu se mai fac nașteri sub apă. Dotări avem, dar nici nu au mai fost solicitări”

Maria Olaru, șefa Secției de Obstetrică și Ginecologie



De altfel, încă de anul trecut respectiva încăpere a fost transformată într-o unitate de naștere.



Prima naștere sub apă la Botoșani a avut loc în anul 2011.

