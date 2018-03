Adrian Năstase afirmă, într-o postare pe blogul său personal, că declasificarea unor documente importante ale SUA sau ale Rusiei ne ajută să înțelegem mai bine evenimentele din istoria recentă.

"Cu cât trece timpul, apar noi informatii care ne ajută sa analizăm mai corect evenimente din istoria recentă. Am trăit, unii chiar am participat la anumite momente de schimbare majoră in viata internatională, după 1989 – ceea ce se numeste, in general, „incheierea Războiului rece”, de fapt inceputul impărtirii lumii in noi zone de influentă.

