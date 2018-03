Năsăud: Beneficiarii de ajutor social au obligația să presteze muncă în folosul comunității și în acest an foto: Mesagerul de BN Pentru a primi ajutor social şi în acest an, cei mai nevoiaşi dintre năsăudeni vor trebui să pună osul la treabă, în baza unui plan de acţiuni edilitare aprobat în şedinţa ordinară de miercuri a Consiliului Local.

Potrivit deciziei edililor, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea... citeste mai mult

ieri, 20:41 in Locale, Vizualizari: 114 , Sursa: Mesagerul in