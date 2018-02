Asteroidul 2002 AJ129 va trece la mica distanta de Pământ. Bolidul are o circumferință de 1,2 kilometri, fiind aproape la fel de mare precum Parcul Hyde din Londra (1,4 kilometri), astfel că, dacă ar lovi Terra, s-ar produce o mare catastrofă.



Totusi, NASA a precizat că nu exista motive de îngrijorare ”deoarece nu prezintă o amenințare de coliziune cu planeta noastră în viitorul previzibil”.

”Calculele noastre indică faptul că asteroidul 2002 AJ129 nu are nicio șansă - zero - de coliziune cu Pământul pe 4 februarie sau în orice altă zi în următorii 100... citeste mai mult