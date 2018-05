Proiectul în valoare de 993 de milioane de dolari are scopul de a extinde cunoaşterea condiţiilor de pe Marte, aceste date fiind necesare în vederea trimiterii unor exploratori acolo, precum şi de a dezvălui cum s-au format planetele telurice (ca Pământul) s-au format cu miliarde de ani în urmă. „Scopul acestei misiuni este acela de a înţelege sistemul solar din faza incipientă. Cum se formează planetele telurice”, a spus cercetătorul Bruce Banerdt, joi, potrivit The New York Times. Dacă totul se va desfăşura conform planului, nava spaţială ar trebui să ajungă pe suprafaţa planetei roşii pe 26 noiembrie. Numele navei, InSight,... citeste mai mult

