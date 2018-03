NASA (U.S. National Aeronautics and Space Administration) a invitat miercuri oamenii din lumea întreagă să "participe" la o nouă misiune solară de pe agenda sa, Parker Solar Probe, prin expedierea numelor lor pe adresa agenţiei americane, informează Xinhua.

Un microcip care va conţine toate numele primite până la data de 27 aprilie 2018 va fi instalat la bordul sondei solare, "iar numele voastre vor pleca în această călătorie spaţială", se afirmă într-un comunicat dat publicităţii de NASA.

Sonda americană va fi lansată în vara acestui an şi va efectua o incursiune în atmosfera solară până la o distanţă de 6,4 milioane de kilometri faţă de suprafaţa astrului, cu... citeste mai mult