NASA a descoperit ceva ce nu poate explica!

Expertii Agentiei spatiale americane au descoperit trei gauri misterioase aparute in calota de gheata a Arcticii, la nivelul marii Beaufort. Fernomenul a fost fotografiat in data de 14 aprilie, in cursul unei operatiuni IceBridge, o misiunea de survol realizata de NASA.



Descoperirea i-a lasat pe oamenii de stiinta fara glas, practic. Indiciile oferite de fotografii - culoarea ghetii, valurile sau aspectul respectivelor gauri - s-au dovedit insuficiente pentru a formula o explicatie plauzibila privind aparitia acestor formatiuni ciculare.

"Nu-mi aduc aminte sa fi vazut asa ceva in alte parti", a recunoscut seful misiunii NASA, John Sonntag,... citeste mai mult