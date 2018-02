Specialiștii de la NASA au crezut că au pierdut în spațiu satelitul IMAGE, după ce acesta a încetat brusc să mai emită semnale.

Însă la începutul acestui an, un astronom amator care căuta urme ale misiunii secrete Zuma (lansată de SpaceX) a descoperit ceva la care nu se aștepta: semnale de la un satelit.

Astronomul se numește Scott Tilley și este din Canada, potrivit CNN, care și-a dat seama ulterior că semnalul aparține acelui vehicul NASA despre care toată lumea a crezut că este pierdut: IMAGE.

CONFIRMED! The satellite re-discovered on Jan. 20 is IMAGE, a NASA mission we lost contact with in Dec. 2005! ?? Full details: https://t.co/IrD4ruLeds... citeste mai mult

