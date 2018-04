NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER primește open beta

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat după prima sesiune de open beta a jocului NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, desfășurat pe PlayStationÒ4, noi detalii legate de gameplay și o nouă sesiune de open beta ce va avea loc la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august.

Noriaki Niino, producătorul NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER le-a mulțumit fanilor Naruto pentru reacții și a anunțat o nouă sesiune de open beta printr-un mesaj video. De asemenea, BANDAI NAMCO Entertainment Europe a dezvăluit noi detalii despre NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER. Astfel, jucătorii se pot aștepta... citeste mai mult

