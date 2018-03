"Am încercat să îmi pun în aplicare planul de joc. Să întâlnesc pe cineva atât de bun ca Simona şi să înving cu un astfel de scor e mai mult decât mi-am dorit. Planul a fost să trimit cât mai multe mingi înapoi, să fiu mai consistentă. Asta nu mi-a reuşit la Australian Open, unde am pierdut. O să mă antrenez pentru finală, nu am timp pentru altceva în ziua liberă. Sunt recunoscătoare că fanii m-au susţinut pe toată durata partidei şi sper să o facă şi în ultimul act", a declarat Osaka.

La rândul ei, Simona Halep, liderul mondial, s-a declarat dezamăgită de evoluţia avută, sâmbătă dimineaţă, contra... citeste mai mult

