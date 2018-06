Nainggolan va juca la Inter Milano

Mijlocaşul belgian Radja Nainggolan s-a despărţit de echipa italiană de fotbal AS Roma şi a semnat un contract pe 4 ani cu Inter Milano, valabil până în iunie 2022, a anunţat gruparea „nerazzurra” pe contul de Twitter.

Valoarea transferului este estimată la 32 milioane euro, mai puţin decât spera iniţial să obţină AS Roma, care i-a găsit rapid un înlocuitor lui Nainggolan, transferându-l pe argentinianul Javier Pastore de la Paris Saint-Germain, pentru 24 milioane euro. Cotidianul Gazzetta dello Sport precizează că Inter a acceptat să plătească 24 milioane euro cash şi să cedeze doi jucători la AS Roma,... citeste mai mult

