Selecţionerul Belgiei, Roberto Martinez, a dat publicităţii o listă preliminară cu 28 de jucători în vederea participării la Cupa Mondială de fotbal 2018, de pe care lipeşte mijlocaşul echipei AS Roma, Radja Nainggolan.

„Am avut o conversaţie sinceră şi directă cu Radja Nainggolan şi este capabil să-şi asume decizia. Este un mare jucător, dar absenţa lui se explică foarte clar, prin motive tactice. L-am sunat şi am stat mult de vorbă, am avut o discuţie constructivă. Este o decizie foarte dificilă”, a declarat Martinez. Acesta a precizat că va comunica pe 4 iunie lista definitivă cu cei 23 de jucători care vor participa la turneul final din Rusia. „Selecţionata... citeste mai mult

