Nadia a acordat un interviu pentru cotidianul francez “L’Équipe”, legat de triumful noii legende a ţării noastre, Simona Halep, interviu tradus de tenisite.info:

Ce înseamnă această încoronare a Simonei Halep la Roland Garros pentru ţara dumneavoastră?

Este o zi mare pentru România, pentru Simona, pentru tenis, pentru Roland Garros! Am venit astăzi din Statele Unite, chiar înainte de partidă. Am zburat pe ruta Oklahoma – Chicago – Paris. Am avut o presimţire pozitivă. Venise rândul ei. Se spune mereu că numărul 3 poartă noroc. A fost a 3-a finală a ei aici şi, gata, a reuşit. Îşi scrie propria-i istorie, este primul ei titlu de Mare Şlem. Ce mai e de adăugat?

A fost susţinută intens în... citeste mai mult

