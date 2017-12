S-a făcut schimbul de ani. Am trecut de la 2017 la 2018.



Chiar cu destulă ușurință.



Am ciocnit un pahar de șampanie.

Am petrecut Revelionul fiecare pe unde a putut și a vrut.

Ne-am urat, asta de vreo săptămână încoace, tot ce ne-a venit în minte pentru noul an.

Cel cu 18 în final.

Asta cu uratul o tot facem de ani și ani. Și tot tragem nădejde.

Tragem nădejde că la anul va fi mai bine.

Tragem nădejde că politicienii noștri vor fi mai buni - cu noi, cu cei ce i-am ales, cu ei înșiși.

Și asta, așa cum spuneam, de ani și ani.

Dacă ne uităm în urmă, vedem că nimic nu s-a schimbat.

Politicienii sunt aceiași, nu ca nume sau partide, ci ca apucături.

Ei vor să... citeste mai mult