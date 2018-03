SC Mymob Myjob SRL, prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 4.632 mp, situat in com Topalu, str. Soarelui, nr.710, jud. Constanta, inscris in CF 10223 a com Topalu, cu deschidere de 134,6 ml la strada Soarelui (distanta pana la Dunare este de aproximativ 600 m) iar zona de amplasament in care se afla terenul dispune de urmatoarele utilitati: energie electrica, apa, gaze. Pretul este redus cu 25% din cel stabilit prin raportul de evaluare incuviintat de Adunarea Creditorilor din... citeste mai mult