BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat că MY HERO ONE’S JUSTICE, jocul de lupte 3D bazat pe populara franciză anime și manga, Weekly Shonen Jump®, se va lansa în luna octombrie al acestui an pentru PlayStation®4, Xbox One, PC prin intermediul STEAM® și pentru Nintendo Switch™.

MY HERO ONE’S JUSTICE le permite jucătorilor să alcătuiască echipe de câte trei eroi alegând personajele U.A preferate. Pe lângă popularele Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, și Tsuyu Asui, echipele por include și Pro Heroes, ca All Might sau Eraserhead. Pe partea de răufăcători,... citeste mai mult

azi, 17:09