BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a confirmat denumirea finală pentru MY HERO PROJECT. Astfel, jucătorii sunt așteptați să lupte pentru justiție în MY HERO ONE’S JUSTICE planificat să apară în 2018 pentru PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ și PC în format digital prin STEAM® și alți distribuitori.

Anunțat anul trecut sub denumirea temporară MY HERO Game Project, MY HERO ONE’S JUSTICE se bazează pe deosebit de popularul serial manga, Weekly Shonen Jump și le propune fanilor să intre în pielea personajelor preferate precum Izuku “Deku” Midoriya,... citeste mai mult

