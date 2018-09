"My first" by Sara Anastasia

My first" este prima colecție vestimentară creată de Sara Anastasia Sas, prezentată în premieră în cadrul Concursului Național Miss&Mister Wip Model Academy la data de 14 august 2018, la Allegria Spa Alba Iulia.

Pentru Sara, vacanța de vară nu a reprezentat doar mare, soare, relaxare, timp liber, deoarece în această vară a creat și realizat aceasta prima colecție "My first", care cuprinde 8 ținute pentru fete și 3 ținute pentru băieți.

Sara cochetează cu lumea modei de la vârsta de 8 ani, defilând pentru mari designeri pe podiumuri din țară și străinătate și fiind câștigătoare a numeroase titluri miss internaționale și naționale, iar visul ei... citeste mai mult

