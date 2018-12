"Am vorbit, la pauză, în vestiar că pornim de la 0-0, dar în subconştientul nostru fireşte că ne-am menajat. Aşa e cu noi, românii, ne place să tremurăm. Nu am fost sigură de victorie decât în minutul 60, când au fluierat cele două arbitre", a spus zâmbind Eliza. Ea a dedicat victoria, în principal, românilor care au fost în Brest Arena. "Ne-am făcut să ne simţim pe teren ca acasă. Le mulţumim că au venit aici. Am simţit însă căldura şi sprijinul şi al celor din faţa televizoarelor. De Ziua României vreau să cred că i-am făcut pe toţi fericiţi", a declarat handbalista. Eliza a mai spus că nu îşi mai... citeste mai mult

azi, 01:13 in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: Adevarul in