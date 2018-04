Muzeul Iluziilor pentru prima oara la Galati

Iluzii optice, 24 de oglinzi de mari dimensiuni care deformeaza realitatea, o holograma piramidala, un generator Van De Graaff sau un theremin, instrumentul muzical la care poti canta fara sa il atingi, sunt doar cateva dintre lucrurile care ii asteapta pe vizitatori pentru prima oara in Galati la primul Muzeu al Iluziilor din Romania, care va fi deschis din data de 01 – 27 Mai 2018, la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii “ Rasvan Anghelta”. Conceptul este unul unic in Romania si are un caracter interactiv – vizitatorii vor putea intelege cum functioneaza iluziile prin contactul direct cu cele peste 100 de obiecte prezentate, dar si prin explicatiile unui... citeste mai mult