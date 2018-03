Colecția lunii martie: Elena și Anastase Simu În acest an Muzeul Colecțiilor de Artă împlinește patruzeci de ani de la inaugurarea sa ca secție a Muzeului Național de Artă al României. Cu această ocazie, Muzeul Colecțiilor de Artă propune publicului întâlniri lunare cu specialiștii săi, cu scopul de a evidenția câte o colecție și pentru a reliefa personalitatea colecționarilor care au contribuit la dezvoltarea vieții artistice și culturale a țării.

În luna martie are loc prezentarea Colecției Elena și Anastase Simu, cărora li s-a datorat înființarea în anul 1910 a primului muzeu particular de artă din România: Muzeul Simu. Dacă dorți să aflați ce l-a îndemnat pe Anastase Simu să... citeste mai mult

