DOCUMENTAR INTERESANT… Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad vã invitã la seria de filme „KineDok powered” by One World Romania editia a IV-a. Intrarea este gratuitã la filme. Sâmbãtã, 22 septembrie, are loc proiectia filmului „TARA MOARTÔ, care prezintã perioada dintre 1937 si anii imediat urmãtori lui August 1944, ceea ce regizorul numeste „fragmente de vieti paralele”. Filmul începe la orele 10.30.

Ajuns deja la cea de a IV – a editie, „KineDok powered by One World Romania va aduce anul acesta 16 din cele mai interesante documentare din Europa Centralã si de Est.... citeste mai mult