Zilele trecute am fost la Şcoala Gimnazială Cehal, unde am avut prilejul să stau de vorbă cu directorul Vasile Strava. Distribuiţi pe toate cele trei cicluri – preşcolar, primar şi gimnazial – şcoala are înmatriculaţi în prezent 144 de copii. La...

Informatia zilei SM, 28 Septembrie 2015