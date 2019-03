”Dupa primul meci din grupa mi s-a parut ca multi abia asteptau un esec pentru a ataca si pentru a destabiliza echipa nationala. Nu mi se pare deloc in regula ca, in loc sa incurajam, desfiintam si mi se pare deplasat ca se dau verdicte definitive cu privire la unii jucatori, cum ca ar trebui sa se lase sau sa nu mai fie chemati la nationala cand in alte meciuri, tot cam aceleasi personaje, ii numeau “noul Mutu”, “noul Hagi” etc.

E foarte mare presiunea la nationala si e destul de greu pentru un jucator de 24 de ani, ca Mitrita, sa fie mereu la cel mai inalt nivel. Daca are un meci mai putin reusit nu... citeste mai mult

azi, 07:34 in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in