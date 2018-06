Adrian Mutu a reuşit să evite retrogradarea din extremis, după ce barajul dintre Voluntari şi Chindia a fost decis la loviturile de departajare. " Briliantul" a spus că în sezonul viitor al Ligii 1 Betano vrea să termine în primele 8 echipe, dar va avea nevoie de întăriri.

"A fost un meci greu, aşa cum ne aşteptam. O singură neatenţie ne-a costat şi meciul a ajuns în prelungiri. Experienţa şi luciditatea şi-a spus cuvântul la loviturile de departajare. Am avut câteva contraatacuri pe care n-am ştiut să fructificăm. Am mers până la vestiar pentru că am avut o cădere de calciu, după care m-am întors. Mă bucur că obiectivul a fost îndeplinit. Am fost...