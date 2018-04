Adrian Mutu își dorește din tot sufletul să devină antrenor și să preia cât mai curând o echipă.

În această primăvară, ”Briliantul” a fost curtat de mai multe echipe din Liga 1, dar discuțiile nu s-au încheiat și cu o semnare de contract.

Chiar și așa, actualul director sportiv al FRF nu disperă. Are răbdare și este optimist că startul sezonului 2018-2019 îl va găsi pe banca unei formații din Liga 1.

"Am discutat cu Astra, Concordia, Botoșani... Mai este o lună până se termină campionatul, am timp să mă gândesc. Cu cei de la Voluntari m-am întâlnit așa, amical. Nu am intrat...

acum 47 min. in Locale