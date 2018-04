Dănuţ Lupu, unul dintre scouterii lui Dinamo, nu l-a menajat pe Adi Mutu, cel care acum a devenit oficial antrenorul celor de la FC Voluntari.

"Nu vreau acum să fiu provocat, nu e treaba mea. E dorinţa lui, el a vrut să fie antrenor. A vrea e una, a putea e altceva. Calităţi are, dar nu ştiu dacă are şi răbdare. Trebuie să ai o foarte mare răbdare ca să reuşeşti în meseria asta", a spus Lupu, la Digi Sport.

"Una e să te dorească cineva şi alta e să te autopropui, sunt două lucruri diferite", a continuat acesta, însă a susţinut imediat că a oferit doar un exemplu şi nu s-a referit strict la cazul lui Adi Mutu. "Nu ştiu, am dat...