Adrian Mutu a negociat cu şefii Astrei pentru a prelua postul de antrenor, funcţie rămasă vacantă după plecarea lui Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu s-a despărţit de trupa giurgiuveană pe cale amiabilă, iar şefii au negociat cu Adrian Mutu pentru a prelua echipa, dar şi cu Gigi Mulţescu, cel care a avut câştig de cauză şi e acum la al treilea mandat pe banca "astralilor".

"Mă întrebi dacă am discutat cu Astra? Ok. Da, am discutat. Nu, n-a fost un zvon. M-am întâlnit cu toată conducerea echipei am vorbit şi cu domnul Niculae la telefon. I-am spus ce-mi doresc.

