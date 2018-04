Joi, 05 Aprilie, 10:47

Adrian Mutu (39 de ani), managerul sportiv de la FRF, a fost la un pas de a ajunge pe banca tehnică a Astrei, după ce Edward Iordănescu și-a reziliat contractul cu formația giurgiuveană.

"Briliantul" a recunoscut că a fost în negocieri cu Ioan Niculae, însă cel ales de patronul Astrei a fost Gigi Mulțescu.

"Da, am discutat cu Astra. Nu, n-a fost un zvon. M-am întâlnit cu toată conducerea echipei am vorbit și cu domnul Niculae la telefon. I-am spus ce-mi doresc.

Ei au avut și alți antrenori, au discutat și cu alți antrenori așa cum se întamplă de multe ori pentru că știu că am fost și eu în locul lor și am facut la fel la Dinamo. L-au ales