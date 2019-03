Mihai Teja (40 de ani) pregăteşte o mutare surpriză la următorul meci al FCSB. Antrenorul roş-albaştrilor are de gând să-l urce pe Iulian Cristea (24 de ani) pe postul de închizător, ca să acopere lipsa lui Mihai Pintilii (34 de ani), accidentat. Gigi Becali a reacţionat şi a anunţat că tehnicianul care l-a înlocuit pe Dică la începutul lui 2019 are mână liberă să facă ce vrea la echipă.

FCSB se pregăteşte de derby-ul cu U Craiova, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1 Betano, iar Teja are de gând să efectueze o schimbare importantă în primul "11". Din lipsă de soluţii la mijlocul terenului, antrenorul FCSB vrea să joace cu Iulian Cristea la închidere

