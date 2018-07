Mutare importantă pe piaţa media din România. SC Clever Media Network SRL, societate care deţine licenţele posturilor Look TV şi Look Plus, a achiziţionat astăzi drepturile de televizare ale tuturor partidelor din Champions League şi Europa League, pentru următoarele 3 sezoane. Astfel, începând cu partidele din faza play-off-ului, meciurile din cele mai importante competiţii europene se vor putea urmări pe cele două posturi. Compania SC Clever Media Network SRL deţine şi drepturile de televizare ale Ligii I, iar din actualul sezon, Look TV şi Look Plus vor... citeste mai mult