Primăria municipiului Pitești și Consiliul Local Pitești organizează, în perioada 8-14 octombrie, a XIII-a ediție a Târgului Toamna Piteșteană.

Ca în fiecarea an, manifestările vor avea loc în Piața Vasile Milea unde vor putea fi comercializate produse agricole și agro-alimentare de sezon, articole artizanale și unde vor fi amplasate și mai multe terase.

Must, pastramă, fructe și legume proaspete, brânzeturi și alte produse lactate, miere, produse tradiționale din carne, multe alte bunătăți din grădinile producătorilor vor putea fi achiziționate de aici, ca în fiecare an, de către doritori.

citeste mai mult

azi, 17:56 in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Bitpress in