Noul musical în care joacă i-a acaparat lui Horia Brenciu atât viaţa profesională, pentru că repetă pentru rolul profesorului Higgins şapte zile din şapte, cât şi pe cea... personală, deoarece a ajuns să-i vorbească soţiei lui numai în versurile din My Fair Lady. „Mă trezesc cu ariile, mă culc tot cu ariile. Le visez, iau masa cu ele, fac duş cu ele, numai la ele mă gândesc. Soţiei mele am început să-i răspund numai din versurile din My Fair Lady, iar copiii mei ştiu că atunci când tata se ceartă singur, în camera lui, doar îşi repetă rolul”, povesteşte amuzat Horia Brenciu, cel care intră în pielea... citeste mai mult

