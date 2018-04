Casa de Cultură a Studenților aduce pe scena Auditoriumului ”Joseph Schmidt”, din campusul Universității din Suceava, musicalul „Put Your Hands in the Air” semnat de trupade adolescenți Victoria Art, un spectacol care spune „povestea celei mai frumoase vârste, cu tentații periculoase, adrenalină, viraje și răsturnări de situație la finalul cărora dragostea și tinerețea triumfă într-un delicios happy end”. Spectacolul va avea loc pe data de 19 aprilie, de la ora 19.00.

Producția „Put Your Hands in the Air” este regizată de Julieta Georoiu și Liviu Chițu, după un scenariu de Rareș Fota. Coregrafia este semnată de Rareș Fota și Toria Drăgulescu, iar muzica îi aparține lui... citeste mai mult