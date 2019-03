Jucătorul scoţian de tenis Andy Murray a revenit asupra deciziei de a se retrage din tenis din cauza problemelor de sănătate.

Sportivul a făcut anunţul după operaţia la şold. Nu mai are dureri şi va încerca să revină în top 100 ATP. „Aş putea să fiu din nou în top 50, top 100”, a spus cel aflat acum pe poziţia 218 în lume. „Operaţia a mers bine, mă simt ok şi nu mai simt dureri atunci când merg, ceea ce nu a fost cazul în ultimul an şi jumătate - doi. Recuperarea decurge încet, dar bine. Vreau să... citeste mai mult

