Murray a declarat forfait

Britanicul Andy Murray s-a retras şi de la al treilea turneu de Grand Şlem al anului. Britanicul urma să joace la Wimbledon, marţi, 3 iulie, contra jucătorului de origine franceză, Benoit Paire, locul 48 ATP, însă a precizat că nu este încă pregătit pentru meciurile cu sistemul "cel mai bun din cinci seturi".

„Salutare! Îmi pare rău să vă anunţ că mă retrag de la această ediţie a turneului de la Wimbledon. Am făcut progrese majore la antrenamente şi la meciurile oficiale în ultimele 10 zile, dar după discuţii cu echipa mea, am decis că e prea devreme să joc meciuri care se pot întinde pe durata a cinci seturi. Am făcut tot ce se putea face pentru a fi pregătit la... citeste mai mult

