Dan Petrescu nu se simte deloc bine in China, acolo unde mai are 8 etape de disputat din actualul campionat, iar gruparea sa Guizhou este pe ultimul loc, la 8 puncte in spatele ultimei formatii care s-ar salva la acest moment.

Nici CFR Cluj nu se simte excelent, fiind proaspat eliminata din Europa League de Dudelange din Luxemburg, iar in campionat lucrurile sunt si acolo tulburi, urmand sa vina duminica derbiul cu FCSB.

„100%, fara ezitare l-am lua pe Petrescu, dar nu stiu daca vine el. Petrescu s-a descurcat foarte bine cu baietii. El avea o relatie excelenta cu vestiarul, se ocupa de toate”, a fost declaratia presedintelui Iuliu... citeste mai mult