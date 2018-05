Vineri, 25 Mai, 20:23

Iuliu Mureșan a vorbit despre viitorul lui Dan Petrescu la CFR Cluj. De asemenea, a anunțat că amenda de 100.000 de lei primită azi de Petrescu de la Comisia de Disciplină va fi plătită de club.

"Obiectivul nostru principal este să-l păstrăm pe Dan Petrescu, nu să-l aducem pe Budescu. Varianta câştigătoare este Dan Petrescu.

Am făcut strategia cu el pentru sezonul viitor, e cel mai bun antrenor pe care l-am avut la club. Am reuşit să luăm titlul după şase ani de pauză.

Îi dăm toată încrederea în continuare, mai are un an de contract cu noi şi eu cred că va rămâne la echipă”, a spus Iuliu... citeste mai mult