Muntenegru: Accident cu autocarul nationalei de handbal pe plaja

Un accident a avut loc astazi in Muntenegru, iar una dintre masinile implicate este cea a lotului national de handbal pe plaja.

Un TIR a intrat in autocarul in care se aflau sportivii si l-a avariat serios. Din primele informatii se pare ca doar antrenorul lotului se afla in stare mai grava, restul baietilor sunt bine.



Acum sportivii asteapta sa fie transportati la un hotel, in timp ce antrenorul a fost dus la spital. Toti componentii echipei sunt in stare de soc.

