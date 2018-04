Iesenii ar putea avea biblioteci si in aer liber. Consilierul local PSD Bogdan Balaniscu a propus infiintarea unor module din lemn in parcurile din oras, in care iesenii se vor putea relaxa citind. „Proiectul se numeste «Biblioteca din parc». Primaria...

Ziarul de Iasi, 1 August 2011