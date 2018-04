Municipiul Bucuresti lanseaza o noua emisiune de obligatiuni care vor fi oferite exclusiv investitorilor calificati

Municipiul Bucuresti informeaza investitorii ca intentioneaza sa lanseze o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa a dobanzii de 5,6% si o scadenta de 10 ani ("*Obligatiunile*"). Obligatiunile emise vor fi vandute in Romania exclusiv investitorilor calificati, astfel cum sunt definiti in art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("*Legea... citeste mai mult