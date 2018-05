Consilierul local Cristian Gentea, preşedintele Consiliului de Administraţie al Clubului FC Argeş Piteşti, a făcut un apel către colegii săi din Consiliul Local pentru atragerea de sponsori către club.

Gentea a spus că rezultatele obţinute până acum sunt foarte bune şi ar fi păcat să se mai piardă sportivi (cum a plecat înotătorul Robert Glinţă) din pricina unor lipsuri financiare.

„Echipa de fotbal merge foarte bine, am fost inspiraţi că am avut răbdare şi am numit antrenorul potrivit care ştie ce face. De asemenea, suntem aproape de promovare cu echipa de volei. La sporturi individuale avem deja...

