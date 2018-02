Muncitorul si-a aflat adversara din Cupa

HC Zalau si-a aflat adversara din Cupa EHF Calificata pentru a doua oara consecutiv in Cupa EHF, Handbal Club Zalau va evolua direct in 16-imile competitiei, urmand sa intalneasca formatia israeliana, Bnei Hertzeliya, care a trecut in runda a II-a...

Magazin Salajean, 18 Octombrie 2011