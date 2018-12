Muncitorul Resita U19 continua in Cupa

„Înainte de acest meci am știut că ne va aștepta un joc foarte dificil, dar cu toate acestea, am câștigat și am reușit să ne calificăm într-o fază superioară în Cupa României U19. Despre partidă pot spune că a fost una pe contre, iar în primele 13 minute am intrat mai slab în joc. Până în minutul 13 am fost conduși cu scorul de 3-0, dar ne-am revenit repede și am reușit să egalăm pe tabela de marcaj, iar în final ne-am impus cu scorul de 10-8. Suntem bucuroși de această victorie, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Aș dori să-mi felicit colegii pentru dăruirea și atitudinea de care au dat dovadă la acest... citeste mai mult