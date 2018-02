Mumia "care urla", expusa intr-un muzeu din Cairo

Istoria unei tradari si a unui puci esuat datand de peste 3.000 de ani este tema unei expozitii permanente organizata la Muzeul Egiptului, din Cairo. Printre exponate poate fi vazuta mumia asbsolut infricosatoare a unui print.



Mumia care urla, un obiect misterios care nu a fost expus niciodata in public, s-a instalat la Muzeul Egiptului, din Cairo. Este vorba de mumia unui dintre fiii lui Ramses al III-lea, faraon al celei de-a 19-a dinastii egiptene, care a trait in urma cu peste 3.000 de ani.

Ea a fost descoperita in 1886, la... citeste mai mult