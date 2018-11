Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a declarat că este extrem de mulţumit de rezultatele sportivilor români la Campionatele Mondiale Under 23 de la Bucureşti, precizând că deşi nu s-a câştigat niciun titlu, cele 8 medalii (3 de argint şi 5 de bronz) fac cât una de aur.

„Am încheiat aceste Campionate Mondiale cu 8 medalii şi suntem extrem de mulţumiţi. Este adevărat, din păcate nu am cucerit nicio medalie de aur, dar cele opt fac cât una de aur. Rezultatele sportivilor noştri la Under 23 sunt foarte importante pentru că ne dau speranţe pentru viitor. Cei opt medaliaţi vor fi premiaţi de Ministerul Tineretului... citeste mai mult

