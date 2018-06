Ziua Internațională a Navigatorului (Day of the Seafarer) se sărbătorește în fiecare an, în data de 25 iunie.

Cu acest prilej, Organizația Internațională Maritimă (IMO) a subliniat, și de data aceasta, rolul major pe care îl au navigatorii din întreaga lume, în ceea ce privește comerțul mondial, dar și în viața de zi cu zi, a tuturor locuitorilor planetei.

Aniversarea din acest an se va desfășura sub motto-ul „Mulțumim navigatori !”

Cu aceasta ocazie, Sindicatul Liber al Navigatorilor împreună cu Inspectoratul ITF România și organizațiile responsabile pentru serviciile de... citeste mai mult