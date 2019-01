Mulți români răspund greșit! La ce temperatură se topește, de fapt, oțelul?

Temperatura la care se topeste otelul este, in mod obisnuit, de peste 1.500 de grade Celsius.

De aici apare o intrebare: cum iti dai seama ca otelul din furnal a ajuns la temperature optima pentru a fi prelucrat? Lucratorii industriali dispun, in acest scop, de instrumente sofisticate care injecteaza o anumita cantitate de oxigen in metalul topit, determinand astfel, cu un senzor optic, temperatura aliajului.

Mai multe detalii, pe hitechpedia.ro.

