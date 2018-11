Dificultatile de respiratie, durerea toracica, anxietatea, palpitatiile si indigestia creeaza confuzie intre bolile de inima si atacul de panica.

In timpul unui atac de cord apar dureri puternice in zona pieptului pe care pacientii le descriu ca pe niste senzatii de presiune asupra cutiei toracice. De obicei durerea porneste din mijlocul pieptului si se poate deplasa spre bratul stang si in partea din spate, potrivit sfatulmedicului.ro.

Durerea se poate extinde chiar si in zona gatului, la dinti sau in zona maxilarului. Acesta persista mai mult de 5 minute si nu creste in intensitate la respiratie. Un alt simptom este senzatia de lipsa de aer, insa...